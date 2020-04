Isolamento social em Cotia foi de 54% neste sábado (18)

O Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado apontou que Cotia registrou um aumento na taxa de isolamento social neste sábado (18), a taxa subiu de 51% na sexta-feira para 54% ontem.

Se comparado ao sábado 11/04 quando a cidade registrou um isolamento de 58% a queda foi de 4%.

Esse resultado mantém a cidade na média do estado foi também de 54%, apesar isso o número é abaixo do ideal para controlar a pandemia que de acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip é de 70%.