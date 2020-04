Ibiúna confirma 1º óbito por causa do covid-19

Ibiúna

Cidade tem 3 casos confirmados do covid-19.





A cidade de Ibiúna confirmou neste domingo (19/04) a primeira morte causada pelo novo coronavírus. A vítima segundo o Jornal do Povo é uma mulher de 60 anos que faleceu no dia 13 de março, porém só teve o resultado do exame ontem.





O município registra ainda três casos confirmados de pessoas com a Covid-19 e investiga a morte de mais duas pessoas.