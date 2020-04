GCM de Cotia morre com suspeita de Covid-19

Destaque

Guarda Municipal tinha 46 anos e chegou a ser internado por suspeita de coronavírus.





O Guarda Municipal de Cotia Rogério Fernandes da Silva veio a óbito na tarde desta sexta-feira (3), dias atrás ele foi internado com sintomas do novo coronavírus. Rogério tinha 46 anos e lutava há dias contra provável infecção do COVID-19.