Destaque

Cidade contabiliza 14 óbitos com suspeita de convid-19









A cidade continua com 3 mortes confirmadas pela doença. (duas mulheres: uma de 46 e uma de 62 anos de idade e um homem de 40 anos de idade).









Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (3/04), às 12h.

A Vigilância Epidemiológica de Cotia atualizou os dados de covid-19 na cidade e já são 31 pessoas com o novo coronavírus na cidade de Cotia, 2 a mais do que ontem (2), além disso a cidade continua com 46 pacientes internados em investigação.Os dados ainda revelam que há 14 óbitos que aguardam confirmação para saber se morreram por causa do covid-19 ou não.