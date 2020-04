Cotia tem mais de 100 pessoas internadas devido ao covid-19

Destaque

De ontem para hoje 16 pessoas foram internadas em Cotia com suspeita ou com a confirmação do novo coronavírus.









Ocupação dos leitos em Cotia:

A Vigilância Epidemiológica de Cotia atualizou os dados de covid-19 na cidade nesta sexta-feira (24) e informou que 101 pessoas se encontram internados com suspeita ou confirmação do covid-19 na cidade.O aumento foi de 16 pessoas internadas em apenas 24 horas, ontem eram 85.Segundo a secretaria de saúde do estado "Já o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) disse na última terça-feira (21) que o hospital de Cotia encontrava-se com 100% dos leitos de UTI ocupados e 70% dos leitos de enfermaria também ocupados.Questionada sobre a quantidade de leitos ocupados, já que a administração do hospital é do estado, a secretaria estadual se limitou em dizer que "S."Cotia tem o Centro de Combate ao Coronavírus que é um hospital de campanha, a unidade tem 50 leitos. Questionada sobre a quantidade de vagas no local e quantidade de respiradores no hospital a prefeitura não se manifestou.