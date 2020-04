Sindicato dos jornalistas repudia fala do prefeito de Cotia

Cotia

O sindicato se manifestou após Rogério Franco (PSD) ter criticado jornalistas em uma live.









O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo publicou uma nota em seu site repudiando falas do prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD). Durante uma live em seu facebook o chefe do executivo usou termos como “canalha vendido” e “vagabundo” para classificar jornalistas do jornal O Reporter Regional, chamando a equipe do jornal de “irresponsável”. O prefeito depois excluiu o vídeo de sua rede social.





Entenda:

O jornal Repórter Regional publicou matéria, no dia 15 de abril, em que apresentava dados indicando uma possível existência de superfaturamento em contrato firmado pela Prefeitura de Cotia para fornecimento de pacotes de merenda a escolas da rede municipal.