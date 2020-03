Telefone para fazer agendamento da vacinação em Cotia só dá ocupado

Cotia

No último domingo (22), a Prefeitura de Cotia informou que faria a vacinação dos idosos de duas formas na cidade, uma por agendamento telefônico e outro por uma espécie de drive thru.





O sistema de drive thru estava funcionando normalmente na manhã desta terça-feira em Caucaia do Alto.













Porém, desde ontem (24), vários moradores reclamaram de não conseguir ser atendido no número divulgado que é o 4243-2017. Ainda ontem o secretário de saúde Magno Sauter disse em uma live junto ao chefe do executivo que " Entre sofrer reclamação por aglomeração ou pelo telefone não funcionar, eu prefiro o do telefone" disse.