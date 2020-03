Prefeitura anuncia montagem de um "centro de combate ao coronavírus" no recinto de eventos de Cotia

Destaque

O centro de combate ao coronavírus deve ter 50 leitos.

Local será parecido com o que foi montado em Embu das Artes (foto: Centro Médico Embuense de Combate ao Coronavírus’)



O local onde se apresentaram grandes artistas da música, a partir da próxima semana terá outros tipos de artistas, trata-se dos médicos, enfermeiros, técnicos entre outros profissionais da saúde, isso porque foi anunciado na tarde desta segunda-feira (23) a montagem de uma espécie de hospital de campana no recinto de eventos de Cotia para atender casos de coronavírus.





Local onde será construído o centro de combate ao coronavírus em Cotia.

Segundo o Prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) em 10 dias o centro de combate ao coronavírus vai estar funcionando, o local tem mais de 1.600mt² e o local terá cerca de 50 leitos para atender os pacientes que podem precisar.Além disso ainda será adaptado mais 50 leitos no antigo Hospital das Graças que fica no Morro Grande, o prédio no momento não está em funcionamento.