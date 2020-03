Vargem Grande Paulista registra 1ª morte por coronavírus

Vargem Grande paulista

Mulher de 48 anos tinha histórico de doenças.

Foi divulgada nesta terça-feira (24) pelo governo do estado de São Paulo a 1ª morte por coronavírus na cidade de Vargem Grande Paulista, tratasse de uma mulher de 48 anos de idade que comorbidades, ou seja tinha doenças anteriores ao covid-19.





Ao todo, o estado registrou um total de 40 óbitos relacionados à COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, todos ocorreram em São Paulo e na Grande São Paulo. Dos dez novos óbitos confirmados desde esta segunda-feira (23), são seis homens (71, 75, 79, 80, 89 e 93 anos) e quatro mulheres (48, 65, 84 e 85 anos).





As outras cidades da Grande São Paulo com registro de óbitos foram Guarulhos (mulher, 85 anos), Taboão da Serra (mulher, 84) e Osasco (homem, 79). Pessoas com comorbidades e idosos configuram grupo de risco.





Entre o total de mortes registradas até o momento, 37 ocorreram em hospitais privados e três, em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). O Estado também registra 810 casos confirmados.