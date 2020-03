Baile da Rainha da Festa do Peão de Cotia não será aberto ao público

Coronavirus

Medida visa evitar aglomeração de pessoas.

Veja a nota na íntegra abaixo:

Na tarde deste sábado a organização da Festa do Peão de Cotia informou através de nota que o Baile da Rainha que será realizada hoje a noite está mantido, porém não será aberto ao público, segundo a nota somente convidados poderão acompanhar o baile.A Festa do Peão que estava marcada para iniciar no dia 27 deste mês está suspensa. Ainda não há uma nova data nem como ocorrerá a devolução dos valores para quem já havia comprado ingressos antecipados.