Vargem Grande paulista

A partir da próxima segunda (16), aulas serão suspensas gradualmente em Vargem Grande Paulista.





A cidade de Vargem Grande Paulista seguirá a recomendação do governo do estado e suspenderá as aulas gradualmente a partir de segunda (16), assim como nas escolas estaduais, as escolas municipais estarão abertas na próxima semana, porém está facultada a ida ou não dos alunos. A partir de 23 de março as escolas estarão fechadas.