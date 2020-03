Governo suspende aulas em SP

O governo de São Paulo e anunciou nesta sexta-feira (13) que vai suspender gradualmente as aulas nas escolas estaduais gradualmente nesta segunda-feira (16). A suspensão total ocorre a partir do dia 23.

De acordo com o secretário e com o governador João Doria, na próxima semana, as escolas estarão abertas para orientações de prevenção. Para eles, as famílias precisam de tempo para se organizar.