Prefeitura de Cotia vai oferecer dez cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com o Senac

Entre os dias 27/02 e 04/03, a Prefeitura de Cotia abre as inscrições para dez cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos por meio de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Taboão).

As inscrições devem ser feitas de acordo com cada curso na unidade em que será realizada, em um dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS’s), no Movimenta Cotia e no Fundo Social de Caucaia do Alto.





Entre as oportunidades trazidas pela parceria estão cursos de Introdução à Jardinagem, Técnicas de Limpeza e Conservação de Ambientes, Modelagem, Corte e Costura, Técnicas de Depilação, Técnicas Básicas de Panificação, entre outros. Para se inscrever é necessário ser residente em Cotia, estar inscrito no Cadastro Único e apresentar o NIS (Número de Identificação Social) atualizado.





Para fazer as inscrições é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovante de Inscrição no Cadastro Único Atualizado – NIS (Número de Identificação Social).





Cursos Horário Período Local insc. e aulas Modelagem, corte e costura

Básico de cabeleireiro

Técnicas de depilação

Técnicas de depilação

Manicure e pedicure

*Téc. Básicas de panificação

*Téc. Básicas de Produção de pizzas 5ª e 6ª | 13h às 17h

3ª e 5ª | 13h às 17h

3ª e 5ª | 14h às 17h

3ª e 5ª | 9h às 12h



2ª e 4ª | 9h às 12h



3ª, 4ª e 5ª | 8h30 às 11h30





3ª, 4ª e 5ª | 8h30 às 11h30



12.03 a 18.06



28.04 a 13.08



17.03 a 30.04



28.04 a 09.06



09.03 a 25.06



10.03 a 16.04







22.04 a 27.05















Movimenta Cotia Rua Senador Feijó, 110 – Centro Introdução à jardinagem

Téc. De limpeza e cons. De ambientes 2ª e 4ª | 9h às 12h



2ª e 4ª | 13h às 16h 11.03 a 17.06



09.03 a 08.04

CRAS Jd. Japão – Rua Frezia, 68, Jardim Japão Técnicas de depilação 3ª e 5ª | 9h às 12h 10.03 a 23.04 CRAS Caucaia – Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157, Planalto Téc. Básicas de Panificação

Téc. Básicas de Produção de pizzas 3ª, 4ª e 5ª | 10h às 13h

3ª, 4ª e 5ª | 10h às 13h 10.03 a 16.04



22.04 a 27.05 Fundo Social de Caucaia – Rua Benedito Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina

*Os cursos de panificação e de produção de pizzas terão inscrições no Movimenta Cotia e as aulas no Fundo Social de Cotia, na rua Vereador José de Souza, 74 – Vila São Francisco