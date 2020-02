Espaço Vida terá coluna com textos mensais no Cotia e Cia

Espaço Vida

Conheça o trabalho do Espaço Vida que fica em Cotia.

O Espaço Vida é uma casa que abriga um sonho, um projeto ambicioso de amor, compartilhamento, aceitação, descoberta e superação. Nascido do amor de três irmãs que sentiam todas as dificuldades de conduzir seu autoconhecimento em meio às confusões que a nossa cultura desenvolve.

Sonhado com um espaço, um ambiente seguro e amoroso onde nossas dificuldades na trajetória de autorealização pudessem ser partilhadas e discutidas sem críticas ou medos. Onde a coragem de olhar para os próprios sonhos, desejos e dúvidas pudesse aflorar e se tornar potência a partir da certeza de que cada um só pode e deve ser quem realmente é.





A partir desse sonho abrangente a casa se abriu e o coletivo de terapeutas ganhou um endereço. Hoje somos um grupo de dez profissionais e muitos outros parceiros, e atuamos na busca por criar um ambiente de reconhecimento e legitimidade para as questões e desejos de cada pessoa que nos procura.





Atuamos através de muitas terapias complementares. Temos aulas diárias de yoga e pilates. Criando grupos de convivência, melhorando o condicionamento físico e a energia para agir de forma consciente e consistente no seu próprio projeto de vida.





Há muitas psicólogas na casa. Atendemos crianças, jovens, adultos, casais, famílias... Acolhendo as reflexões sobre angústias, medos e inseguranças nas várias fases e situações da vida.





Nossa relação com a natureza é de amor e gratidão. Temos fitoenergética, cristaloterapia como formas de trazer as forças dos elementos para equilibrar e fortalecer as decisões de cada um nos seus próprios desafios, com fórmulas e processos personalizados.





A alquimia é uma das forças da casa. Fundamentada em profundo conhecimento da natureza, dos astros, plantas e minerais, oferece protocolos e orientações para superação de traumas, históricos familiares difíceis, doenças crônicas, comportamentos disfuncionais.





As terapias energéticas estão presentes em mutias especialidades. Acupuntura, Cinesiologia Aplicada, Access Consciousness, Reiki, Thetahealing. Liberando a força e a clareza para superar antigos comportamentos que se tornaram disfuncionais e trazendo aceitação e encorajamento para assumir seus próprios desafios e propósitos.





Também temos massagens para relaxar e melhorar a circulação e o funcionamento dos órgãos. Contamos com massagem Ayurvédica e Bambuterapia.





A constelação familiar sistêmica também é uma ferramenta relevante para trazer essa clareza dos próprios talentos e fazer as pazes com a ancestralidade, liberando potenciais de realização que possam estar retidos por interditos de gerações anteriores da família.





Além dos atendimentos e aulas, a casa promove cursos e grupos de estudo. Nossos terapeutas estão sempre em formação continuada, atentos aos novos conhecimentos sobre o corpo e a mente e às modalidades terapêuticas.





Promovemos ainda encontros, eventos, vivências no Espaço Vida, recebendo a comunidade para refletir sobre temas relevantes da vida e para vivenciar momentos de compartilhamento, alegria, relaxamento. Divulgamos dicas e práticas saudáveis para melhorar o equilíbrio emocional, a clareza mental e a disposição para agir de forma sincera e confiante.





Desde 2019 temos levado nossos recursos e conhecimentos para as escolas da região, desenvolvendo atividades junto aos professores, pais e alunos. Experiência tão gratificante, que desejamos em 2020 fortalecer nossos laços com os educadores e pais, unindo forças na construção de um mundo mais justo e seguro para que nossas crianças e jovens desenvolvam seus talentos e propósitos.





Com essa disposição, gratas pela oportunidade de realizar um trabalho autoral, em total sintonia com nossos valores e aspirações mais profundos, convidamos a todos que buscam autoconhecimento ou que se sintam enfraquecidos diante dos desafios da vida a virem compartilhar conosco essa alegria de trilhar com coragem os caminhos da auto realização.





Muito felizes em contar com a parceria do Rudney Oliveira, sempre atento ao que ocorre na nossa reunião, e que nos franqueou esta oportunidade de trazer dicas de boa saúde e reflexões sobre temas que estamos sempre trabalhando aqui no Espaço Vida para os leitores do jornal Cotia & Cia.