Dois indivíduos são presos em flagrante furtando fios elétricos de viaduto em Cotia

Polícia

Cerca de 50 metros de fios já haviam sidos furtados.





Na madrugada desta sexta-feira (21), a Guarda Civil de Cotia prendeu dois indivíduos que estavam praticando furto de fios elétricos, no viaduto Prefeito Emílio Guerra (retorno do Centro de Cotia)





Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante delito, ficando a disposição da Justiça, onde serão apresentados em audiência de custódia futuramente.





Compareceu na Delegacia um representante do Setor de Obras da Prefeitura de Cotia, haja visto que a iluminação do local é de responsabilidade do Setor Público Municipal. Foi solicitado perícia, sendo o material, aproximadamente 50 (cinquenta) metros de fios elétricos, entregues ao representante.









Informações: Guarda Civil.