Eleição para os novos Conselheiros Tutelares de Cotia está marcada para o dia 16/02

Cotia

Eleição deveria ter acontecido em outubro do ano passado.





Em virtude do cancelamento do processo eleitoral do Conselho Tutelar de Cotia - que aconteceria em outubro de 2019 - um novo processo eleitoral foi lançado e, de acordo com o novo documento, a data da eleição será dia 16 de fevereiro (domingo), das 9h às 17h. No pleito, a população vai escolher os Titulares e Suplentes dos Conselheiros Tutelares Cotia e Região e do Distrito de Caucaia do Alto para o quadriênio 2020/2024.





O processo eleitoral tem voto facultativo e secreto, podem participar eleitores do município de Cotia, desde que tenham a partir de 16 anos de idade e que estejam inscritos na Justiça Eleitoral (227ª ou 286ª Zonas Eleitorais). No dia da votação, os eleitores precisarão apresentar documento de identidade original com foto, além do Título de Eleitor de Cotia. Na ausência do Título de Eleitor, só será permitido o voto se o nome for localizado no caderno de votação na zona e seção eleitoral da pessoa.





Cada eleitor poderá votar uma única vez em até dez candidatos, sendo permitido apenas um voto por candidato, cédulas com mais de dez votos serão anuladas.





Sobre o Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão municipal que zela pelos direitos da criança e do adolescente. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069/1990 e, em Cotia, está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. O Conselho Tutelar possui autonomia e é formado por membros eleitos pela comunidade.





Relação dos candidatos habilitados das eleições do Processo Eleitoral de Escola dos Conselheiros Tutelares de Cotia Nº Insc. Candidato 36 Amanda Rosa da Silva 7 Andreia de Sousa Simplício Silva 21 Antônio Sousa Espindola 5 Carlos Roberto Straioto 49 Cristiane de Almeida Lopes 1 Edilene de Souza Machado Silva 11 Fabiano Machado dos Santos 46 Fabio Rogerio da Silva 18 Flavia Oliveira da Silva 10 Francisco Sadao Uemura 6 Jane Santos de Oliveira 8 Janete Santos de Oliveira 23 Luana Karen Silva de Carvalho 26 Luciana Cardillo Vieira Bindo 22 Luiza Corina Freitas de Aquino 9 Mariza Kazumi Miazaki 15 Martha Aparecida Marciano Cavalcanti 20 Natalia Olivia Fernandes Ferreira 3 Priscila Soares 28 Roseli Lima da Silva 2 Sandra Regina Santana Cruz Santos 16 Yuri Ferreira da Silva