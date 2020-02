50% dos imóveis visitados pelos agentes de combate à dengue não abre as portas para a inspeção em Cotia

Saúde

Em 2019 Cotia registrou 77 casos de dengue.





Dados do Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Cotia mostram que moradores de 50% dos imóveis visitados pelos agentes de saúde que trabalham no combate ao Aedes aegypti não abrem as portas de suas casas para a inspeção e eliminação de possíveis focos do mosquito (vetor de doenças como dengue, zika, febre amarela e chikungunya)., disse Páscoa Bichiato, coordenadora da Vigilância Ambiental. De acordo com ela, os problemas são encontrados tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais. “”, completou.O município tem a Lei 1.930/2016 que, entre outros, prevê a possibilidade de entrada forçada a imóveis que apresentem riscos para a saúde pública cujos moradores recusam a fiscalização ou estão ausentes. A lei prevê, inclusive, advertência, multa e até inutilização do imóvel, no caso de desrespeito à legislação. “”, salientou PáscoaAtualmente, Cotia conta com 14 agentes de saúde que fazem a visita casa a casa, de segunda a sexta-feira e, aos finais de semana, são 50 agentes na rua. O objetivo da intensificação aos finais de semana, de acordo com Páscoa, é encontrar as pessoas que trabalham. “”, explicou Páscoa.A Vigilância Ambiental também faz a distribuição de material educativo e de telas para caixas d’água, gratuitamente. “”, alertou a coordenadora.Dados do Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) mostram que o número de casos confirmados em Cotia saltou de 1 (um), em 2018, para 77, em 2019, sendo 61 casos autóctones e 16 importados.