Dia 7 de março tem inscrição para castração gratuita de cães e gatos em Cotia

Número de vagas é limitado. Serão distribuídas 150 senhas que dão direito ao procedimento em dois animais.









As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Saúde, na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1401, no Jardim Nomura. A partir das 8h será feira a distribuição de senhas e, a partir das 9h, as inscrições. A campanha é mensal e, assim que o número de senhas é alcançado, a distribuição é encerrada.



Para fazer a inscrição, o tutor do animal deve comparecer à Secretaria com documento original com foto e comprovante de endereço em nome do responsável pela inscrição. A castração pode ser realizada em animais com idade a partir de quatro meses de idade. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica. Informações pelo telefone 4616-6493.

Serviço Inscrição para a Campanha de Castração de Cães e Gatos

Dia 7 de março – a partir das 8h: distribuição de senha | A partir das 9h: início da inscrição

Local: Secretaria da Saúde

Endereço: Av. Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura

Gratuita

No sábado (7 de março), a Prefeitura de Cotia, por meio do Departamento de Zoonoses, recebe as inscrições para a Campanha gratuita de Castração de Cães e Gatos. A castração acontecerá na região do Caputera. Os animais também recebem um micro chip de identificação.