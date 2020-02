Templo Zulai medirá temperatura de visitantes em Cotia

O templo Zulai que fica em Cotia vai adotar medidas preventivas após a confirmação do primeiro caso de Corona Vírus no Brasil.

Em uma nota publicada em seu site, a organização afirma que vai medir as temperaturas de todos os visitantes "haverá medição de temperatura (sem contato físico), caso o visitante não concorde, infelizmente, não poderá ingressar no Templo. Se apresentar sintomas como tosse, espirro ou febre, pedimos a colaboração de não vir de casa com a intenção de visitar o Templo."