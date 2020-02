Eleições 2020: Funcionário público que postar propaganda política durante expediente poderá ser demitido

Eleições 2020

Decreto municipal põe regras para funcionários públicos de Cotia para as eleições de outubro.





O funcionário público de Cotia que for flagrado curtindo, compartilhando ou postando propaganda política durante o expediente poderá ser demitido por justa causa. O decreto 8666/2020 dispõe sobre as proibições no âmbito da Administração municipal.





Além de não poder realizar propaganda política por redes sociais durante o horário de trabalho os funcionários também não podem:

Realizar reuniões ou atividades político-partidárias nas dependências dos imóveis públicos municipais;

Utilizar de camisas ou outras peças de vestuário, com propaganda político-partidária, por servidor municipal, enquanto em serviço

Utilizar para fins eleitorais, materiais ou serviços custeados pelo Município;

Permanecer em comitê ou escritório eleitoral de candidato, partido ou coligação, durante o período do seu expediente, salvo se estiver licenciado.

As regras são válidas a partir de julho, três meses antes das eleições.