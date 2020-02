Destaque

Estrada Velha de Itapevi foi interditada e complica vida dos moradores da região.









Informações: G1.

Após a forte chuva da madrugada da última segunda-feira (10), uma cratera abriu na Estrada Velha de Itapevi em Cotia.Segundo moradores da região, um rio passa por debaixo da rua e o nível elevou com as chuvas que atingiram a cidade.Linhas de ônibus são obrigados a desviar, o que aumenta o tempo de viagem em até 10 minutos.Existe uma escola próxima da cratera e os pais precisam desviar do buraco com crianças. A Prefeitura de Cotia começou a fazer os reparos na tarde de terça (11).