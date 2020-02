Dupla é presa pela Guarda Civil de Cotia após assaltar McDonald’s

Destaque

Dupla nunciou o assalto quando o gerente fazia o fechamento do caixa.

Reprodução Google.





Nesta terça-feira (11), Guardas Civis de Cotia prendeu uma dupla de assaltantes que haviam praticado o delito no McDonald’s do centro da cidade na Avenida Nossa Senhora de Fátima.





Segundo a GCM a dupla anunciou o assalto quando o gerente fazia o fechamento do caixa no quiosque de sorvetes, na parte externa do estabelecimento comercial, o valor subtraído foi de R$ 250,00.





Uma viatura da Guarda Civil de Cotia que estava próxima, notou uma movimentação anormal e ao se aproximar, populares indicaram o destino que os indivíduos haviam seguido.





Há poucos metros do local, a guarnição se deparou com os infratores, que tentaram fugir a pé, mas foram abordados, detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Cotia. Onde foram indiciados por prática de roubo.