Vereadores de Cotia aprovam lei que proíbe o uso de linhas com cerol

Importante

Lei proíbe o uso, a comercialização, a distribuição e a produção de cerol ou produtos semelhantes no Município.





Na manhã desta terça-feira (12) os vereadores de Cotia votaram e aprovaram por 10 votos a proposta de lei nº 4/2020 que proíbe o uso de cerol no município. Segundo o autor da lei, Celso Itiki (PSD) " O objetivo é reduzir o número de acidentes, que vitimam principalmente motociclistas, pedestres e ciclistas."





Além da proibição de uso de linhas com cerol na cidade, o texto ainda proíbe a soltura de pipas com ou sem cerol a menos de 100 metros lineares de fiação elétrica.





A multa para quem for pego soltando pipas com a linha cortante será de R$ 552,00 e apreensão do material. Em caso de reincidência o valor dobra. Apesar da multa, o texto apresentado pelo parlamentar não diz quem irá fiscalizar o uso do cerol.