Destaque

O caminhão estava estacionado, ninguém se feriu.









Segundo informações do Portal Viva o veículo estava estacionado na calçada carregado de madeira, quando o asfalto cedeu, causando o tombamento. O motorista não estava no caminhão no momento e felizmente ninguém se machucou.





A forte chuva que atinge a região causou grandes transtornos na cidade de Barueri, saiba mais aqui.

Por volta das 9h desta segunda-feira (10) um caminhão tombou na pista local da Rodovia Raposo Tavares na altura do KM 33 sentido interior em Cotia, o veículo estava carregado de madeira.