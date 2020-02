Barueri registra um dos piores temporais de sua história e aulas estão suspensas

barueri

Volume de água ultrapassou 100mm em poucas horas.

Reprodução: Twitter.

Uma fortechuva cai em Barueri e toda região desde a madrugada desta segunda-feira (10). Segundo a Defesa Civil, o índice pluviométrico registrado na cidade de Barueri, desde 2h30 da manhã, já chega perto de 130 mm, sendo que 70 mm foi apenas no intervalo de uma hora. Volumes acima de 50 mm em pouco espaço de tempo já são considerados como "chuva violenta" pelos institutos de meteorologia.





Equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Demutran monitoram diversos pontos na cidade afetados por alagamentos. Até as 6h foram registradas 35 ocorrências. Em função das dificuldades de deslocamento, as aulas foram suspensas na rede municipal de ensino e nas unidades da Fieb.





O temporal atinge toda a região metropolitana de São Paulo, além de regiões do interior, prejudicando o funcionamento de linhas de trem e o trânsito em vias como as marginais Tietê e Pinheiros, a Rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares. A previsão é de que o tempo continue instável durante esta segunda-feira, com mais chuvas.