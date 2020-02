Chuvas fortes danificam estradas, ruas, avenidas e prédios públicos em Ibiúna

Ibiúna

As fortes chuvas que atingem a região de Ibiúna vêm causando grandes estragos no município.









Foram registrados vários alagamentos momentâneos, devido à intensidade da água, além de escorregamento de alguns barrancos, que não causaram danos ou perigo à população.





Na zona urbana, o pior estrago foi na Avenida João Benedicto de Mello Junior, onde houve afundamento da calçada, abrindo sulcos no asfalto. A Secretaria de Obras, em conjunto com a Guarda Municipal e Defesa Civil, sinalizaram o local e já está providenciando projeto para reparação da área.





Nos prédios públicos, houve infiltração de água no Hospital, já reparado e deslocamento do teto interno do SAMU, que já sendo arrumado. O telhado da rodoviária, atingido pelas fortes chuvas do último mesmo de novembro, não consegue ser finalizado devido a atual situação climática da cidade.





Na área urbana foram registrados diversos transbordamentos também conforme podemos ver nas imagens abaixo:





Bairro da Cachoeira (próximo a divisa de Ibiúna com Cotia)

Bairro do Verava