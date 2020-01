TCE pede que vereador ressarça Câmara de Cotia por gastos com combustível durante recesso

Política

O tribunal de Conta do Estado encontrou irregularidades na prestação de contas de 2015.









Em uma decisão publicada no dia 7 de janeiro deste ano o Tribunal de Contas do estado julgou irregular a prestação de contas da Câmara dos Vereadores de Cotia no exercício de 2015, quando Sérgio Folha era o presidente da casa.





Segundo a decisão o parlamentar que era chefe da casa terá que ressarci os cofres públicos mais de 40 mil reais "condenando o ordenador de despesas, Senhor Sérgio Henrique Clementino Folha, ao ressarcimento dos valores impugnados relativos aos gastos com combustível durante o recesso parlamentar, totalizando R$ 43.577,39" .





O relatório do TCE destacou que em muitos casos não era possível fiscalizar o abastecimento, "A título de exemplo, a fiscalização destacou que em todo o mês de janeiro consta como quilometragem “4616” ao veículo de placa EVH4011, apesar de abastecido nove vezes".





Além disso o tribunal ainda destacou a grande quantidade de quilômetros percorridos pelos veículos em janeiro, quando a câmara está em recesso, veja abaixo:









A defesa de Sérgio Folha alegou ao TCE que tais gastos são justificados, uma vez que são suspensas apenas as realizações das sessões ordinárias, ou seja, as demais atividades parlamentares permanecem. Com relação às informações divergentes quanto à quilometragem dos veículos, informou que tais dados são implantados no sistema pelo frentista e tão logo forem detectados, são prontamente corrigidos.









Acesse o decisão na íntegra clicando aqui.

Acesse o relatório das contas de 2015 clicando aqui.