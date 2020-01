São Paulo FC começa hoje pré-temporada em Cotia

Esporte

Equipe chegou na cidade na tarde desta quarta-feira (8).





Após as atividades no CT da Barra Funda, a delegação desembarca no CFA Laudo Natel.



Pré-temporada do elenco principal contará com um período ajustes em Cotia. #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Aytl9NeqmQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2020

O São Paulo iniciou na manhã de hoje sua pré-temporada 2020 no CT da Barra Funda na capital paulista e no início na tarde veio para Cotia para dar continuidade ao trabalho de preparação para as competições deste ano.Em janeiro, o São Paulo terá três compromissos no campeonato Paulista: a estreia, no dia 22 de janeiro diante do Água Santa, o Palmeiras no dia 26 e no dia 29 a equipe viaja para Araraquara encarar o time do interior paulista.