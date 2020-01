Ministro volta atrás em decisão e restabelece redução do DPVAT

Importante

Decisão tomada em dezembro pelo ministro suspendeu resolução que alterava os valores pagos por motoristas de todo o país





O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, recuou nesta quinta-feira (9) e decidiu restabelecer a redução de valores do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) definida anteriormente pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), do Ministério da Economia. A resolução havia sido suspensa por liminar pelo próprio ministro em 31 de dezembro.





Com a nova decisão, o seguro passa a custar R$ 5,21 para carros e R$ 12,25 para motos, o que corresponde a reduções de 68% e 86%, respectivamente.

Confira todos os valores na tabela abaixo:

Categorias Prêmios tarifários Prêmio + bilhete (R$ 4,15) CAT 01 (carro) R$ 1,06 R$ 5,21 CAT 02 (táxi) R$ 1,06 R$ 5,21 CAT 03 (ônibus) R$ 6,38 R$ 10,53 CAT 04 (micro-ônibus) R$ 3,93 R$ 8,08 CAT 08 (ciclomotores) R$ 1,50 R$ 5,65 CAT 09 (moto) R$ 8,10 R$ 12,25 CAT 10 (caminhões) R$ 1,61 R$ 5,76 A reconsideração do ministro veio após um pedido da União, que refutou o argumento da Seguradora Líder, consórcio que administra o seguro obrigatório, de que a redução o tornaria “economicamente inviável”. *Sem incidência do IOFA reconsideração do ministro veio após um pedido da União, que refutou o argumento da Seguradora Líder, consórcio que administra o seguro obrigatório, de que a redução o tornaria “economicamente inviável”.









Informações: Infomoney