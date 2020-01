Roubo a chácara com refém acaba em tiroteio em Cotia

Polícia

Três suspeitos mortos pela PM

Reprodução/Record TV







Em seguida, duas crianças e quatro adultos foram amarrados no banheiro, para que os criminosos roubassem eletroeletrônicos e cerca de R$ 6 mil em dinheiro, segundo o site R7. Foi só quando os vizinhos suspeitaram de algo estranho na propriedade, devido ao latido dos cachorros, que a PM (Polícia Militar) foi acionada. Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com suspeitos dentro de dois veículos da família, junto de itens roubados. Iniciou-se, então, a troca de tiros na garagem da residência e três suspeitos foram mortos.



Um segundo tiroteio teve início no quintal da propriedade, quando outros membros da quadrilha tentaram fugir. Um adolescente, também suspeito, foi baleado no braço e um homem conseguiu entrar em uma mata e fugir a pé.



Nenhum policial foi ferido. Um outro carro, que teria sido utilizado pelos criminosos, foi visto nas proximidades do local fugindo com alguns pertences, segundo o G1.



A polícia apreendeu três revólveres, uma metralhadora, uma réplica de fuzil e um colete a prova de balas. Os veículos das vítimas foram recuperados, mas apenas R$ 2 mil reais foram devolvidos até o momento.



*Informações: R7, G1 e Metro Jornal.

Uma chácara no bairro Chácara Remanso em Cotia, foi alvo de uma quadrilha na madrugada desta quarta-feira (22). Criminosos armados acompanharam a chegada dos proprietários e fizeram a família refém, obrigando-os a abrir o portão da casa localizada na rua Líbia.