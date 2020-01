Dia 1º de fevereiro tem inscrição para Campanha de Castração gratuita em Cotia

Destaque

A campanha é mensal e atende 300 animais por edição.





No sábado (1º de fevereiro), a Prefeitura de Cotia, por meio do Departamento de Zoonoses, recebe as inscrições para a Campanha gratuita de Castração de Cães e Gatos. Os animais também recebem um micro chip de identificação. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Saúde, na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1401, no Jardim Nomura. A partir das 8h será feira a distribuição de senhas e, a partir das 9h, as inscrições. A campanha é mensal e, assim que o número de senhas é alcançado, a distribuição é encerrada.





Para fazer a inscrição, o tutor do animal deve comparecer à Secretaria com documento original com foto e comprovante de endereço em nome do responsável pela inscrição. A castração pode ser realizada em animais com idade a partir de quatro meses de idade. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica. Informações pelo telefone 4616-6493.









Serviço

Inscrição para a Campanha de Castração de Cães e Gatos

Dia 1 fevereiro – a partir das 8h: distribuição de senha. A partir das 9h: início da inscrição

Local: Secretaria da Saúde

Endereço: Av. Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura

Gratuita