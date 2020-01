Prefeitura de Cotia prorroga data dia 31 o vencimento da 1ª parcela e da cota única do IPTU 2020

Importante

A Prefeitura de Cotia prorrogou o prazo de vencimento da primeira parcela e da cota única do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU 2020). Agora, o tributo poderá ser pago até dia 31 de janeiro sem a necessidade de emitir uma nova via do boleto, de acordo com a Secretaria da Fazenda, o sistema considerará, automaticamente, o vencimento (da 1ª parcela e cota única) na data prorrogada. Todas as demais parcelas terão vencimento no dia 20 de cada mês subsequente. Para pagamentos à vista, o desconto é de 10%, mas o imposto pode ser parcelado em até 12 vezes, sem desconto.





O pagamento é feito em qualquer agência bancária, lotéricas e Internet banking até a data do vencimento. Com a prorrogação, não é necessário realizar a atualização do boleto. De acordo com a Secretaria da Fazenda, alguns contribuintes receberam a cobrança do imposto via Documento de Arrecadação Municipal (DAM), já que os dados do proprietário estão desatualizados. Para estes casos, o pagamento só poderá ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, além de lotéricas.





Caso o contribuinte não receba o carnê, poderá retirar o boleto online no portal da Prefeitura de Cotia ( www.cotia.sp.gov.br ), acessar o link “Cidadão Online” ou, ainda, comparecer a um Centro Integrado Tributário (CIT).









Serviço:

CIT Cotia: Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique. Telefone 4614-0678

CIT Caucaia do Alto: Avenida Roque Celestino Pires, 1.204 – Centro. Telefone 4243-9537

CIT Parque São George (Granja Viana): Avenida Denne, 163 – Parque São George. Telefone 4702-3964