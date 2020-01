7ª Edição do Força Bruta será realizada em Cotia pela terceira vez

Esporte

Evento televisionado pela rede Globo reúne atletas da Inglaterra, Polônia, Rússia e EUA em fevereiro.

Foto: Rudney Oliveira (Cotia e Cia)

Evento esportivo que já caiu nas graças do público brasileiro, ao reunir os homens mais fortes do mundo, o Força Bruta chega a sua sétima edição, no dia 16 de fevereiro. Pelo terceiro ano seguido, o palco da competição será a Praça da Matriz de Cotia. Atual campeão, o inglês Terry Hollands terá pela frente o polonês Mateusz Kieliszkowski, o russo Mikhail Shivlyakov e o norte-americano Jerry Pritchett na disputa pelo título de 2020. A competição, com transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 9h15, faz parte da programação do Esporte Espetacular e tem entrada gratuita para o público.





As provas - Assim como nas edições anteriores, o Força Bruta terá três provas para a definição do campeão do torneio. A primeira será a medley, com o famoso três em um. Cada atleta vai iniciar no Dead Lift (levantamento de peso), onde farão quatro repetições com peso total de 320 kg. Em seguida, arrastarão uma corrente com peso de 400 kg (Chain), para finalizar no chamado Dumbell, em que se ergue quatro vezes um halter com 105 kg.





A segunda prova será a do barril (Keg Toss), na qual cada competidor terá que jogar oito barris, de 20 a 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura. O campeão do Força Bruta 2020 será definido no Power Stairs, em que os atletas terão que subir cinco degraus elevando até o último "andar" três elementos distintos com pesos de 200 kg, 225 kg e 250 kg.





O Força Bruta 2019 tem os patrocínios de Rexona, Piracanjuba, Hoteis.com, Atlhetica Nutrition e RUD Correntes, e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia e Hotel Rancho Silvestre. A realização do evento é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.





Serviço:

Força Bruta 2020Local: Praça da Matriz - Cotia (SP)Endereço: Rua Senador Feijó, 12 - CentroData: 16 de fevereiroHorário: a partir das 9h15Entrada: Gratuita