Prefeitura de Cotia abre 900 vagas com entrega de duas novas creches nessa semana

Educação

Inaugurações serão nesta quinta e sexta-feira.





O ano letivo na rede municipal de Cotia vai começar, no próximo dia 4, com novidades. Isso porque, nessa quinta-feira (30/01), e sexta-feira (31/01), às 15h, será entregue oficialmente duas novas creches municipais: o Centro Educacional Maria Martinha dos Santos, no Jardim São Vicente, e o Centro Educacional Miguel Mirizola, no Parque Miguel Mirizola, respectivamente.





Juntas, as creches serão responsáveis pela criação de mais de 900 vagas, desde o Berçário I e II, Maternal I e II, até o Jardim I e II, contemplando crianças com idade entre 0 e cinco anos de idade. “Este é um compromisso que firmamos com a população, que é ampliar o número de vagas em creches, além disso, temos outras em construção, no Turiguara e em Caucaia do Alto. Reformas e ampliações também garantirão o aumento de oferta em diversas unidades”, disse o prefeito Rogério Franco.





As duas creches já veem com o novo formato pretendido para a rede municipal e funcionarão em horário estendido: das 7h às 19h, além disso, estão previstas diversas atividades com os alunos como aulas de balé, judô e artes.





Na creche do Mirizola também foi construída uma quadra poliesportiva coberta com estrutura de banheiro e vestiário. De acordo com a Secretaria de Educação, o espaço poderá ser utilizado para eventos da própria escola, além de atividades esportivas abertas aos moradores do bairro.





O Berçário e maternal funcionarão em período integral, já os Jardim I e II funcionarão meio período com turmas de manhã e à tarde.

Entrega dos CE Jd. São Vicente e MirizolaDia 30 de janeiro, às 15h: Centro Educacional Maria Martinha dos SantosLocal: Rua Major Isidoro, 111 – Jardim São VicenteDia 31 de janeiro, às 15h: Centro Educacional Miguel MirizolaLocal: Rua do Engenho, 170 – Parque Miguel Mirizola