Fala Cidadão: Pacientes relatam superlotação em UBS de Caucaia do Alto

Fala Cidadão

Além da demora no atendimento, o problema estrutural para atender a demanda também é lembrado por pacientes.





Pacientes da Unidade Básica de Saúde de Caucaia do Alto entraram em contato com a nossa redação nesta semana para relatar superlotação, falta de informação e demora no atendimento em consultas marcadas na UBS.





"Cheguei lá às 6h30 da manhã pra passar minha bebê que tinha consulta marcada para às 7h, mas só fui atendida às 10h" relatou uma paciente que não quis se identificar.





Além da demora, o problema estrutural para atender a demanda também é lembrado por pacientes "Crianças, idosos, pessoas de cadeira de rodas, gestantes ficam em sua maioria em pé esperando" completa outro paciente que preferiu o anonimato.