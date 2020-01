‘Emagrecer Certo’ tem inscrições abertas para novas turmas em Cotia

Destaque

Projeto é realizado com pessoas acima peso. Elas são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar da área da saúde

A Secretaria da Saúde de Cotia está com inscrições abertas para as novas turmas do Projeto “Emagrecer Certo”, lançado, em julho de 2018. Os interessados devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para se inscrever. O projeto tem como público-alvo pessoas com sobrepeso e tem como objetivo a promoção da saúde, reeducação alimentar, perda de peso e controle de patologias, como hipertensão, diabetes, entre outras doenças.





O projeto funciona na UBS do Portão, Caucaia do Alto, ASSA e Atalaia. Os participantes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar com enfermeiros, nutricionista, educador físico e, em atividades específicas, contam com a presença de fisioterapeutas e psicólogos.





Os participantes se encontram uma vez por semana, e na programação constam palestras, bate-papo, muita orientação, atividade física e acompanhamento do peso.





O Emagrecer Certo é uma iniciativa da Secretaria de Saúde e, em Caucaia do Alto, passou a contar com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social que cedeu o espaço no Fundo Social de Caucaia do Alto ‘Nicolas e Enzo Degaki’ para atender os 50 participantes da região do distrito.