O centro de Cotia vai ganhar uma loja de um grande magazine, trata-se da Lojas Mel, que está se instalando no prédio onde funcionava a Caixa Econômica Federal no centro da cidade.A rede está selecionando candidatos para trabalhar na nova loja, os currículos podem ser enviados par o e-mail vagas@lojasmel.com.Na região a rede de magazines tem lojas no Butantã, Pinheiros e Carapicuiba.