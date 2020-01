Eleições 2020: Dois meses após Welington Formiga deixar PTB, Rogério Franco recebe apoio de Campos Machado

Eleições 2020

A corrida eleitoral promete ser acirrada em 2020.





E as eleições de 2020 já começaram a algum tempo em Cotia, em novembro o principal oposicionista do atual governo cotiano, Welington Formiga deixou o PTB e se transferiu para o PSB, a troca de legenda não teve explicação oficial.





Agora, 2 meses depois, o prefeito Rogério Franco (PSD) recebeu apoio do presidente estadual do PTB e deputado Campos Machado. Em uma publicação em seu instagram o prefeito cotiano destacou que " O deputado Campos Machado, presidente estadual do PTB, também está com a gente em direção a uma cidade cada vez melhor."





Nas eleições de 2018, em vários vídeos o deputado aparece ao lado do então candidato a deputado estadual Welington Formiga.





Por outro lado Formiga reforçou seu time de apoio com o ex governador Márcio França do PSB.





Aguardemos os próximos capítulos.