Cotia tem inscrições abertas para o programa "Mãe Cotiana"

O Programa ‘Mãe Cotiana’, que oferece atenção integral às mulheres que realizam o acompanhamento do seu pré-natal na rede municipal de saúde, além de entregar um kit de enxoval completo para o bebê, está com inscrições abertas. Para participar, é preciso morar em Cotia há pelo menos um ano, ter renda familiar de até três salários mínimos, apresentar a caderneta da gestante da UBS municipal em que realiza o pré natal, a inscrição no Cadastro Único e o Número de Inscrição Social (NIS). A inscrição é feita no Fundo Social de Cotia, na Avenida Benedito Isaac Pires, 35 - 4º andar, das 8h às 17h.O ‘Mãe Cotiana’ também garante apoio psicossocial à futura mamãe com equipe multiprofissional durante a gestação, parto, pós-parto e para os cuidados com o bebê, incluindo a inserção em grupos de orientação para gestantes e de incentivo ao aleitamento materno. Gestantes que precisarem de transporte público para passarem em consultas médicas ou fazer exames, e até o bebê completar um ano de vida, têm gratuidade na passagem para estes deslocamentos nas linhas municipais.Desenvolvido em parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, o principal objetivo do Programa Mãe Cotiana é diminuir ainda mais os índices de mortalidade infantil na cidade. Em duas edições, mais de 500 gestantes foram atendidas pelo programa.Enxoval do bebê: Banheira, Body de bebê manga longa, Bolsa de maternidade, Culote de bebê, Manta Infantil, Conjunto de mamadeira, Toalha de banho, Kit refeição, Kit pente e escova infantil, Lenço umedecido, Macacão para bebê, Meia, Saída de maternidade, Fralda descartável, Creme protetor contra assadura, Lençol de berço, Sabonete líquido, Talco hidratante, Carrinho para bebê.Inscrições Programa Mãe CotianaFundo Social de Cotia - Avenida Benedito Isaac Pires, 35 - 4º andar.das 8h às 17hMorar em Cotia há pelo menos um ano e apresentar a caderneta da gestante, inscrição no Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS). A renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos.Mais informações pelo telefone: