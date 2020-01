Ladrões roubam residência e fazem mulher refém em Vargem Grande Paulista

Vargem Grande paulista

Informações: PORTAL VIVA

No final da tarde desta quinta-feira(16), Policiais Civis tomaram conhecimento de um roubo em residência em um condomínio em Vargem Grande Paulista.Os indivíduos, na fuga, deixaram o local utilizando o veículo Focus branco da família, levando com eles a moradora, de 30 anos. Ela foi levada conduzindo o veículo com o intuito dos ladrões saírem do condomínio liberando a passagem pela portaria. Depois ela foi liberada pelos bandidos.A chefia de investigação do DP de Vargem Grande Paulista recebeu uma informação anônima do local onde os indivíduos, utilizando o veículo roubado, descarregavam os objetos subtraídos da residência (relógios, celulares, roupas, etc), na Rua Urca, no bairro do Agreste.Lá, em um quintal coletivo, embaixo de uma escada, os policiais localizaram os objetos, que foram apreendidos e devolvidos à vítima. Até a finalização do registro da ocorrência o veículo roubado não havia sido localizado.A vítima contou à Polícia que se encontrava no interior de sua residência, quando pela porta dos fundos entrou um indivíduo, acompanhado de outros três, os quais a renderam assim como seu filho, sua enteada e uma amiga da família.Dois ladrões portavam armas de fogo e um terceiro portava duas facas. Eles anunciaram o roubo e após recolherem os pertences, saíram com a vítima do condomínio, liberando-a em seguida.A Autoridade Policial determinou a preservação do local para o trabalho da Perícia.A ocorrência contou com o apoio de várias viaturas e do helicóptero Pelicano da Polícia Civil, da Polícia Militar e Guarda Civil de Cotia