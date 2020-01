Apesar de confirmar reajuste no próximo domingo (19), EMTU ainda não divulgou novos valores

Destaque

EMT diz estar finalizando o ajustes nas tabelas.





Conforme noticiado no Cotia e Cia no início da semana (veja aqui ), a partir deste domingo (19) deve ocorrer o reajuste no transporte público intermunicipal, apesar disso até o início da noite desta sexta (17) a EMTU que gerencia as linhas não havia divulgado os novos valore.





Em seu perfil oficial no Twitter a empresa confirmou que a reajuste será feito no domingo, mas que ainda está finalizando o ajustes nas tabelas "O reajuste das tarifas das linhas intermunicipais podem a passar a vigorar a partir do próximo domingo 19. Essa data é referência e obrigação de envio para a Alesp. A STM está fazendo os últimos ajustes nas tabelas tarifárias para a divulgação aos passageiros", disse.