Mães e pais de Cotia têm até amanhã para efetuar trocas de peças do uniforme escolar

Educação

Aulas nas escolas municipais estão marcadas para dia 4 de fevereiro.





A prefeitura de Cotia informou que as trocas dos uniformes escolares de alunos que receberam o kit e por algum motivo não serviu estão sendo feitas até amanhã (1) no Espaço Movimenta Cotia do Fundo Social (Rua Senador Feijó, 110 - Centro) e no Fundo Social de Caucaia do Alto (Rua Benedito Ferreira das Dores 289 - Caucaia do Alto).





Vale ressaltar que as só serão realizadas com todas as peças do kit completo, limpo e devidamente embalados.





O retorno das aulas nas escolas municipais de Cotia estão marcadas para a próxima terça-feira (4).