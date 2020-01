Cotia abre pré-inscrição para mais uma edição do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito

Educação

As aulas serão ministradas por professores formandos da Universidade de São Paulo (USP).





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Juventude, recebe as pré-inscrições para mais uma edição do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito. A pré-inscrição deve ser feita pelo link http://bit.ly/cursinhocotia , mas quem não tiver acesso à internet poderá entrar em contato com a Secretaria pelo telefone (11) 4243-2207.





A escolha dos candidatos será feita por um processo seletivo em duas etapas: a primeira é o preenchimento do formulário com diversas informações obrigatórias e, a segunda etapa consistirá na entrega da toda a documentação que comprove as informações dadas no questionário.





As aulas têm previsão de início no dia 2 de março, nos dois polos (E.M Professor Doutor Osny Fleury da Silveira, em Cotia, e E.M Pref. Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia.), com cerca de 180 alunos por polo. Os candidatos serão classificados, prioritariamente, segundo critérios socioeconômicos que precisarão ser comprovados.





O público-alvo são estudantes do Ensino Médio, a partir do 2º ano, e quem já concluiu este nível escolar. Quem já não estiver frequentando a escola deverá apresentar declaração de próprio punho assinada ou comprovante de conclusão do Ensino Médio.





O Cursinho Pré-Vestibular Gratuito está previsto na legislação municipal 1859/2014, de autoria do prefeito Rogério Franco e do Secretário da Juventude, Fernando Jão, quando eram vereadores. “Este projeto nasceu para garantir oportunidade aos jovens e adultos que sonham em prestar entrar na faculdade e não têm condições de pagar pelo cursinho”, disse o prefeito Rogério Franco. “Estamos muito felizes de retomarmos esta iniciativa em nossa cidade”, completou.





As aulas serão ministradas por professores formandos da Universidade de São Paulo (USP) e os participantes receberão o material didático gratuitamente.









Serviço





Inscrição para o Cursinho Pré-Vestibular Gratuito

De 20 de janeiro a 20 de fevereiro

Link de inscrição http://bit.ly/cursinhocotia

Quem não tiver acesso à internet ligar para 11 4243-2207

Início das aulas 2 de março (segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30)

Polos: E.M Professor Doutor Osny Fleury da Silveira, em Cotia, e E.M Pref. Ivo Mario Isaac Pires, em Caucaia.

Vagas limitadas a 180 por polo