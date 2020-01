Acidente no KM 48 da Raposo Tavares deixa um morto e família ferida

Vargem Grande paulista

Uma carreta com óleo vegetal tombou na noite de ontem (15).

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas, sendo elas duas crianças, depois do tombamento de uma carreta, por volta das 21h30 desta quarta-feira (15), no km 48 da rodovia Raposo Tavares. O acidente ocorreu em uma curva perigosa no sentido capital, entre São Roque e Vargem Grande Paulista.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, estavam no caminhão o motorista, a esposa, o filho do casal de apenas sete anos e a sobrinha de 12 anos.





Segundo a Delegacia de São Roque, onde o caso foi registrado, um problema no freio do veículo foi o que ocasionou o acidente. O caminhão transportava óleo vegetal e partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a São Paulo.





A mulher do motorista morreu no local. O condutor e as duas crianças ficaram feridos. Segundo os bombeiros, o homem, de 33 anos, foi levado em estado grave, com traumatismo craniano, ao Hospital Regional de Cotia. As crianças foram transportadas pelas ambulâncias da concessionária e levadas ao mesmo hospital. Todos em estado grave.





O corpo da mulher será levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Sorocaba.





*Informações: R7