A partir do dia 20, Cotia terá inscrições para curso de iniciação teatral

A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia, em parceria com a Cia. Locarte Arte & Cultura, abre as inscrições para três novas turmas do Curso de Iniciação Teatral. O Curso é gratuito e as aulas serão aos sábados no Centro Cultural da secretaria. Cada turma contará com 30 participantes. O curso terá três meses de duração e ao final acontecem as apresentações de espetáculos produzidos por alunas e alunos de cada turma.As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira, dia 20 de janeiro, das 9 às 16h na Secretaria de Esportes Cultura e Lazer, Rua Jorge Caixe, 306 – 1º andar – Jardim Nomura, Cotia. As aulas começam no dia 1º de fevereiro. Com turmas divididas por faixa etária, a partir dos 10 anos, sem limite de idade, as inscrições obedecerão o critério da ordem de chegada, com encerramento no momento em completar os 30 participantes de cada turma.O Gestor de Cultura de Cotia, Gilmar de Almeida, ressaltou o sucesso do curso realizado no ano passado e destaca que o objetivo principal desta iniciativa não é necessariamente descobrir novos atores, “”.A atriz e diretora Priscila Locarte afirma que busca despertar o talento artístico que há cada participante, mas antes de tudo é uma ação social. “”.Inscrição para o Curso de Iniciação TeatralA partir do dia 20 de janeiro, próxima segunda-feira.Local CESEP (antiga Procotia) – Rua Jorge Caixe, 306, 1º andar - Jardim Nomura (segunda a sexta, das 9h às 16h)