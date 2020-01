Procurado pela justiça é preso em Cotia

Destaque

Homem estava com pistola, munição e um simulacro de arma de fogo.





Nesta terça-feira (14), policiais militares prenderam um homem que estava com uma pistola com três carregadores, 10 munições intactas e um simulacro de pistola. A ocorrência aconteceu na rua Coleririnha em Cotia, próximo a divisa com Itapevi.