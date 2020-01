Tarifa dos ônibus intermunicipais terão reajuste no próximo domingo (26); Confira os novos valores

Mobilidade

Reajuste será feito no próximo domingo (26).





As linhas gerenciadas pela EMTU terão reajuste a partir do próximo domingo (26), o aviso está sendo fixado nos ônibus das linhas gerenciadas pela empresa. O aviso informa que as novas tarifas estarão disponíveis no site da EMTU nesta sexta (24), porém até o início da tarde os novos valores não foram publicados.



Apesar disso o Cotia e Cia obteve de forma extraoficial as novas tarifas das principais linhas intermunicipais que atendem Cotia. Veja abaixo.