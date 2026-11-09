Vargem Grande completa 45 anos com desfile cívico, apresentações culturais e programação especial

Comemorações acontecem ao longo de novembro e incluem espetáculos de ballet, apresentação musical, inauguração da Galeria de Prefeitos, encontro de igrejas e formatura do Proerd

Vargem Grande Paulista. Foto: Reprodução





Vargem Grande Paulista completa 45 anos de emancipação político-administrativa no dia 27 de novembro. Para celebrar o aniversário, a Prefeitura organizou uma programação especial ao longo do mês, com atividades culturais, apresentações musicais, eventos cívicos e encontros com a população.



Desfile cívico marca aniversário da cidade



O dia 27 de novembro, data oficial do aniversário de Vargem Grande Paulista, terá uma das principais atividades da programação: o desfile cívico comemorativo aos 45 anos do município.



O evento está marcado para as 9h, na Avenida Elias Alves da Costa, na região central, e deve reunir moradores e representantes de diferentes setores da cidade.



No mesmo dia, às 17h, o Estádio Municipal Central receberá o Encontro das Igrejas de Vargem Grande Paulista, com a participação de comunidades religiosas do município.



As atividades comemorativas serão encerradas em 30 de novembro, às 9h, com a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), no Ginásio Municipal de Esportes.



O prefeito Piter Santos destacou que a celebração dos 45 anos representa uma oportunidade de valorizar a trajetória do município e reconhecer a participação dos moradores na construção da cidade.





Confira a programação completa dos 45 anos



2 de novembro – Segunda-feira

14h – Entrega da revitalização da Capela do Cemitério Municipal

Local: Cemitério Municipal.



10, 11 e 12 de novembro

20h – Espetáculo da Escola Municipal de Ballet.

Local: Centro Mariápolis Ginetta.



18 e 19 de novembro

20h – Espetáculo de Ballet do Projeto Praça CEU e Parque do Agreste.

Local: Centro Mariápolis Ginetta.



24 de novembro – Terça-feira

19h – Apresentação da Escola de Música Municipal.

Local: Centro Mariápolis Ginetta.



25 de novembro – Quarta-feira

17h – Inauguração da Galeria de Prefeitos.

Local: Paço Municipal.



27 de novembro – Sexta-feira

9h – Desfile Cívico em comemoração aos 45 anos da cidade.

Local: Avenida Elias Alves da Costa, Centro.

17h – Encontro das Igrejas de Vargem Grande Paulista.

Local: Estádio Municipal Central.



30 de novembro – Segunda-feira

9h – Formatura do Proerd.

Local: Ginásio Municipal de Esportes.

As comemorações começaram no dia 2 de novembro, com a entrega da revitalização da Capela do Cemitério Municipal, realizada durante as celebrações de Finados.Entre os destaques da agenda estão os espetáculos da Escola Municipal de Ballet, programados para os dias 10, 11 e 12 de novembro, às 20h, no Centro Mariápolis Ginetta. O mesmo espaço receberá, nos dias 18 e 19, também às 20h, as apresentações de ballet dos alunos do Projeto Praça CEU e Parque do Agreste.A programação cultural continua no dia 24 de novembro, às 19h, com a apresentação da Escola de Música Municipal, também no Centro Mariápolis Ginetta.No dia seguinte, 25 de novembro, às 17h, será inaugurada a Galeria de Prefeitos, no Paço Municipal. O espaço reunirá registros da história política e administrativa da cidade e homenageará aqueles que passaram pela administração municipal.