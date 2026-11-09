Formiga envia à Câmara projeto que prevê transformar Guarda Civil em Polícia Municipal de Cotia

Proposta estabelece que a mudança de nome e as novas atribuições da corporação só entrarão em vigor após o cumprimento de exigências previstas na PEC aprovada pelo Congresso Nacional

Foto: Vagner Santos





O prefeito de Cotia, Welington Formiga, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a mudança de denominação da Guarda Civil de Cotia (GCM) para Polícia Municipal de Cotia.





O texto, assinado pelo prefeito em 6 de novembro de 2026, estabelece também as atribuições da futura corporação e as condições necessárias para que a alteração entre efetivamente em vigor.



O que muda com o projeto



Pelo texto apresentado por Formiga, a futura Polícia Municipal de Cotia terá natureza civil e será organizada em carreira. Entre as atribuições previstas estão:

Realizar policiamento ostensivo e comunitário, de caráter preventivo, nas áreas urbanas e rurais;

Atuar na prevenção à criminalidade em cooperação com as forças estaduais e federais;

Fazer rondas e fiscalizações preventivas em áreas consideradas de risco;

Atender situações de emergência e prestar apoio a outras forças de segurança;

Realizar policiamento em eventos públicos;

Exercer a fiscalização de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a regulamentação municipal;

Proteger bens, serviços e instalações do município, além dos direitos e interesses da população. O projeto também estabelece limites para a atuação da corporação. A Polícia Municipal não poderá exercer funções de polícia judiciária ou investigação criminal.



Outra previsão é a manutenção do controle externo pelo Ministério Público, além do funcionamento da corregedoria e da ouvidoria, que deverão ter autonomia no exercício de suas competências. Pelo texto apresentado por Formiga, a futura Polícia Municipal de Cotia terá natureza civil e será organizada em carreira. Entre as atribuições previstas estão:O projeto também estabelece limites para a atuação da corporação. A Polícia Municipal não poderá exercer funções de polícia judiciária ou investigação criminal.Outra previsão é a manutenção do controle externo pelo Ministério Público, além do funcionamento da corregedoria e da ouvidoria, que deverão ter autonomia no exercício de suas competências.





Capacidade financeira para manter a corporação;

Cumprimento integral da legislação federal que regulamenta as guardas municipais;

Formação profissional de acordo com os parâmetros nacionais;

Pactuação necessária para integrar as ações de policiamento ostensivo e comunitário com os demais órgãos de segurança.







Histórico da mudança em Cotia



A possibilidade de alteração do nome da Guarda Civil de Cotia já era discutida desde fevereiro de 2025, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as guardas municipais podem exercer ações de policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.



Na ocasião, a Prefeitura informou ao Cotia & Cia que Formiga pretendia encaminhar um projeto para mudar a nomenclatura da corporação.



Ainda em fevereiro de 2025, o vereador Alexandre Frota (PDT) apresentou uma proposta semelhante na Câmara Municipal, por meio do Projeto de Lei Complementar 6/2025, que teve sua leitura realizada em plenário.



Agora, com a iniciativa do Executivo, a proposta volta à discussão legislativa com regras mais detalhadas sobre a estrutura, as competências e as condições para a implantação da Polícia Municipal.



A possibilidade de alteração do nome da Guarda Civil de Cotia já era discutida desde fevereiro de 2025, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as guardas municipais podem exercer ações de policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.Na ocasião,Ainda em fevereiro de 2025, o vereador Alexandre Frota (PDT) apresentou uma proposta semelhante na Câmara Municipal, por meio do Projeto de Lei Complementar 6/2025, que teve sua leitura realizada em plenário.Agora, com a iniciativa do Executivo, a proposta volta à discussão legislativa com regras mais detalhadas sobre a estrutura, as competências e as condições para a implantação da Polícia Municipal.

Aprovação da PEC da Segurança Pública



A PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública, foi aprovada pelo Senado Federal em dois turnos no dia 3 de novembro. Foram 73 votos favoráveis no primeiro turno e 75 no segundo. O texto prevê a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, com atuação no policiamento ostensivo e comunitário, sujeitas a critérios de formação, financiamento e fiscalização.



Após a aprovação no Senado, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional.





A iniciativa ocorre após aque inclui as polícias municipais entre os órgãos de segurança pública do país. A proposta de Formiga, entretanto, não determina uma mudança imediata: o projeto condiciona a adoção do novo nome e das atribuições à regulamentação constitucional e ao cumprimento de uma série de requisitos.O texto foi encaminhado ao Legislativo municipal e ainda precisará passar pela análise e votação dos vereadores.Apesar da aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Senado Federal, em 3 de novembro, a mudança de nome da GCM de Cotia não ocorrerá automaticamente.O artigo 5º do projeto de Formiga estabelece que a denominação Polícia Municipal e as novas atribuições somente produzirão efeitos quando forem cumpridas, cumulativamente, três condições.A primeira é a entrada em vigor da emenda constitucional que institui as polícias municipais. A segunda é a comprovação, por parte da Prefeitura, de que o município atende às exigências estabelecidas pela Constituição, incluindo:A terceira condição é a aprovação e publicação de uma lei específica para transformar os cargos efetivos da atual carreira da Guarda Civil em cargos da Polícia Municipal.Até que todas essas etapas sejam cumpridas, a corporação continuará oficialmente com o nome de Guarda Civil de Cotia e manterá suas atribuições atuais.O projeto também esclarece que a mudança institucional não significa uma transformação automática dos cargos dos atuais guardas civis.De acordo com o artigo 3º, a Polícia Municipal sucederá institucionalmente a Guarda Civil, preservando sua estrutura organizacional, a continuidade dos serviços públicos e os direitos e deveres dos servidores.No entanto, a transformação dos cargos efetivos dependerá de uma lei específica, de iniciativa do prefeito, e deverá respeitar os requisitos constitucionais.O texto ainda prevê que a futura corporação ficará sujeita a avaliações periódicas de acreditação pelo Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, conforme a padronização nacional prevista na legislação federal.