Homem encontrado morto na Raposo Tavares, em Cotia, tinha 43 anos

Informação foi atualizada pela Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP) por meio de nota enviada ao Cotia & Cia na tarde desta sexta-feira (6)

Foto: Artesp

O homem encontrado morto no acostamento da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia, na manhã desta sexta-feira (6), tinha 43 anos, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgadas ao Cotia & Cia. na manhã desta sexta-feira (6), tinha 43 anos, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgadas ao Cotia & Cia.









O corpo foi localizado por volta das 6h44, na altura do km 35, sentido oeste da rodovia.De acordo com a concessionária Sorocabana, responsável pelo trecho, a vítima já apresentava sinais de rigidez cadavérica quando foi encontrada. A Polícia Militar Rodoviária permaneceu no local para preservar a área até a chegada da perícia e da equipe funerária.Segundo a SSP, o homem foi encontrado já sem vida no acostamento. A perícia técnica foi acionada e o caso registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia.As circunstâncias da ocorrência e a causa da morte serão apuradas pela Polícia Civil. A identidade da vítima ainda não foi revelada.