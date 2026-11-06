Homem encontrado morto na Raposo Tavares, em Cotia, tinha 43 anos

Neto Rossi

Informação foi atualizada pela Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP) por meio de nota enviada ao Cotia & Cia na tarde desta sexta-feira (6)

Foto: Artesp

O homem encontrado morto no acostamento da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia, na manhã desta sexta-feira (6), tinha 43 anos, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgadas ao Cotia & Cia. 

O corpo foi localizado por volta das 6h44, na altura do km 35, sentido oeste da rodovia.

De acordo com a concessionária Sorocabana, responsável pelo trecho, a vítima já apresentava sinais de rigidez cadavérica quando foi encontrada. A Polícia Militar Rodoviária permaneceu no local para preservar a área até a chegada da perícia e da equipe funerária.

Segundo a SSP, o homem foi encontrado já sem vida no acostamento. A perícia técnica foi acionada e o caso registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia.

As circunstâncias da ocorrência e a causa da morte serão apuradas pela Polícia Civil. A identidade da vítima ainda não foi revelada. 




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